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Впервые за много лет США проведут обучения в Тихом океане

Впервые за много лет США проведут обучения в Тихом океане
Стало известно о планах Соединенных Штатов Америки впервые за десять последних лет провести учения в акватории Тихого океана, для чего могут задействовать сразу три авианосные ударные группы. Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты Reuters, сославшись на информацию высокопоставленных чиновников в Белом доме. Подчеркивается, что таким образом Вашингтон хочет продемонстрировать силу на фоне турне по Азии президента США Дональда Трампа.

Для проведения маневров планируется задействовать авианосцы «Нимиц», «Рональд Рейган» и «Теодор Рузвельт», а еще сопровождающие корабли. Ожидается присоединение к учениям японского эсминца «Инадзума». Подчеркивается, что о запланированных учениях агентству сообщили американские и японские источники, пожелавшие остаться неизвестными, в то время, как официально о них еще не заявлялось.

Стоит напомнить, в воскресенье, 5 ноября, американский президент Дональд Трамп начал 12-дневное турне по странам Азии. Среди важнейших вопросов турне является ядерная и ракетная программы Северной Кореи.
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