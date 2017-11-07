Трамп продлил антииранские санкции

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение, продлевающее режим односторонних санкций по отношению Ирана, которые были введены еще в 1979 году. Как передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости», такую информацию распространили в пресс-службе Белого дома. В соответствии с текстом комментария, поступившего из Белого дома, двусторонние отношения межу официальным Вашингтоном и Тегераном «не нормализовались», в связи с чем президент США решил, что нужно «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».
Следует напомнить, 4 ноября 1979 года студенты-исламисты, которые называли себя «учениками Хомейни» (глава Исламской революции), заявив, что дипломатическая миссия на самом деле является «гнездом шпионажа и заговором против Ирана», взяли штурмом здание американского посольства, разоружили охрану и взяли в плен, в соответствии с разными оценками, от 66 до 90 человек.
Как известно, 28 ноября в силу вступают новые санкции Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации, Ирана и КНДР.