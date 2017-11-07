Бывший советник Трампа раскрыл подробности вмешательства России в выборы

По словам советника предвыборного штаба нынешнего главы Белого дома по внешнеполитическим вопросам Картера Пейджа, о том, что в период прошлогодней предвыборной кампании в США он посещал Россию, было известно большому количеству высокопоставленных чиновников из окружения Трампа. Как передает replyua.net, такую информацию Пейдж представил во время дачи показаний в Комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке, сообщают журналисты Politico.
В частности, известно, что Пейдж, в сравнении с другими лицами, которых допрашивали по делу о вмешательстве РФ в выборы в США, дал согласие, чтобы некоторые его показания были опубликованы. При этом часть его показаний остается пока что непубличной.
Накануне поездки в Москву Пейдж советовался по этому поводу через электронные письма, направленные некоторым сотрудникам предвыборного штаба Трампа, в том числе, менеджеру кампании Кори Левандовски, советнику Трампа Хопу Хиксу (который является главой коммуникационного департамента Белого дома) и советнику предвыборного штаба Джей Ди Гордона.