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Шварценеггер обратился к Владимиру Кличко

Шварценеггер обратился к Владимиру Кличко
Арнольд Шварценеггер, голливудский актер, похоже, собирается посетить Киев. Как информирует replyua.net, ранее Владимир Кличко, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, на своей странице в Твиттере разместил совместное видео с Арнольдом Шварценеггером. Голливудский актер обратился к Владимиру.

«Нам нравится та работа, которую ты проделываешь. Жаль, тебя не было на нашей утренней тренировке, ведь ты - настоящий лидер, которого нам не хватало. Но скоро мы увидимся в твоем городе, в Киеве», - подчеркнул Арнольд Шварценеггер. Напомним, что накануне, 6 ноября, в Бонне, стартовала международная Климатическая конференция ООН, куда приедет и Шварценеггер.

Помимо Шварценеггера, в конференции принимают участие Леонардо Ди Каприо, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, а также другие знаменитости, общественные деятели и политики. На конференции будут обсуждаться пункты Парижского климатического соглашения. Конференция продлится ровно две недели, - в ней будут участвовать около 25 тысяч человек из разных стран.
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