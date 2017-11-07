Журналист: «США захлестнула волна массовых убийств»

В США наметились очень большие проблемы, и они заслуживают внимания Дональда Трампа. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, корреспондент Иван Яковина в своем блоге прокомментировал стрельбу в Техасе. По его словам, массовое убийство устроил психопат, и США захлестнула волна массовых убийств, причем в СМИ уже перестали писать об убийствах двух или трех человек – речь пошла о десятках убитых.
«С этим обязательно надо что-то делать. Причем даже понятно, что именно: строго следить за тем, чтобы оружие не попадало в руки душевно больных, наркоманов, уголовников и тому подобной публики. Но местное оружейное лобби выступает против даже создания единой электронной базы людей, которым нельзя владеть оружием ни при каких обстоятельствах. Трамп их поддерживает», - отмечает Яковина.
По словам корреспондента, убийца из Техаса приобретал оружие по поддельным документам, и эту проблему нужно срочно решать.