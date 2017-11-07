В НАСА прокомментировали приближение планеты Нибиру к Земле

Специалисты американского космического агентства НАСА продолжают отрицать существование планеты Нибиру. Как передает replyua.net, сотрудники агентства признали, что загадочная планета Х все-таки может существовать, однако они отрицают утверждения многих ученых, астрономов и нумерологов о том, что Нибиру идет на сближение с Землей, и скоро наша планета погибнет.
Эксперты подчеркнули, что следят за космосом, и столкновения между двумя планетами точно не будет в ближайшие годы. Ученые NASA считают, что такое заявление астрономы сделали из-за того, что у них появилась информация о том, что Нибиру уже практически приблизилась к Земле. Скрывает данное сближение якобы пелена химических веществ в земной атмосфере. Некоторые ученые даже предполагали, что эти вещества распылены в воздухе специально для предотвращения паники среди населения нашей планеты.
Дэвид Моррисон, сотрудник НАСА, заявил, что Нибиру не существует, а Мэтт Роджерс, астроном-любитель, распространяющий информацию о столкновении планет, просто таким способом привлекает к себе внимание. Ранее Роджерс заявлял о том, что НАСА специально скрывает факт сближения, чтобы на планете не было паники.