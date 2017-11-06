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Блогер: пару слів про зброю в США

Блогер: пару слів про зброю в США
За словами блогера Олексія Голобуцького, настрої у Сполучених Штатах ще більше радикалізувались на фоні вчорашнього терористичного акту, коли білий чоловік увірвався до бабтистської церкви і застрелив 26 осіб, - про це інформує видання replyua.net.

Зокрема, наприклад, пастор цієї церкви Френк Помрой (на фото) унаслідок стрілянини втратив свою дочку Анабель. І зараз цьому чоловіку, дочку якого разом зі ще двадцятьма п’ятьма жертвами, застрелив білий хлопець, прихильники демократів почнуть розповідати про те, що він має відмовитись від своїх гвинтівок, автоматів та рушниць. Але ці «агітатори» забувають, що нападника почали обстрілювати самі прихожани, а потім тривалий час переслідували його на автомобілі. Поліція знайшла машину уже з трупом всередині, і криміналістам ще потрібно буде з’ясувати чий постріл був вирішальним.

Демократи вважають, що цей інцидент похитне позиції не тільки Трампа, а і республіканців у цілому. Але останні навпаки тільки більше впевнились у підтримці зброї – мовляв, «проблема не у зброї, а в ненормальному хлопцеві». Відтак, суспільство у США ще більше розділяється: на самостійних громадян та патерналістів, які вимагають забрати зброю у всіх, - зауважує блогер.
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