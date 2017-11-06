Стрельба в Техасе: Трамп сделал заявление об оружии в США

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, заявил о том, что не видит связи между стрельбой в Техасе и отсутствием ограничений по продаже оружия в стране.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, по мнению американского главы, нет никакой необходимости вводить ограничения на продажу оружия, поскольку стрельба в Техасе свидетельствует не о том, что нельзя продавать оружие в США, а о наличии серьезных проблем с психикой у некоторых американцев. «В нашей стране, равно как и в других, есть немало людей, у которых проблемы с психикой. Здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия», - заявил Трамп во время своего визита в Токио. Президент отметил, что у человека, открывшего стрельбу в Техасе, были явные проблемы с психикой, к тому же у него были и большие проблемы в жизни.
5 ноября в городе Сазерленд-Спрингс, в американском штате Техас, мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 27 человек. Около трех десятков людей получили ранение. Среди жертв этого страшного инцидента – двухлетний ребенок, беременная женщина и дочь священника.