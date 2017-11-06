В сети появились снимки роскошного особняка Илона Маска

Илон Маск, известный бизнесмен и изобретатель, показал свой роскошный дом в Лос-Анджелесе, где он живет последние восемь лет. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, роскошный особняк расположен в Бель-Эйр, престижном районе Лос-Анджелеса, прямо на живописных холмах.
Вначале бизнесмен мог себе позволить только арендовать особняк, однако спустя три года проживания он приобрел его за баснословную сумму – 17 миллионов долларов. Этот дом был на первом месте в списке элитной недвижимости. Маск рассказал, что в самом доме находятся спортзал, семь ванных комнат и спален, домашний кинотеатр, а на территории, прилегающей к дому, можно найти большой бассейн и теннисный корт.
Нужно отметить, что это не единственный дом Маска в Лос-Анджелесе. Бизнесмен приобрел здесь сразу пять особняков, общая стоимость которых достигает 72 миллионов долларов. Последний купленный особняк сейчас находится на капитальной реставрации.