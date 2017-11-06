Трамп не намерен ограничивать продажу оружия в США

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что стрельба в американском штате Техас является свидетельством серьезных психических проблем у многих его сограждан, однако это не означает, что нужно вводить ограничения на продажу огнестрельного оружия. Как передает replyua.net, такое мнение глава Белого дома озвучил, давая оценку ситуации со стрельбой в Техасе. «Подобно другим странам, у нас есть много людей с проблемами с психикой. В данном случае проблема с обращением оружия неактуальна», - подчеркнул Трамп, общаясь в Токио с журналистами.
Более того, президент США добавил, что «судя по предварительным данным, речь идет о психически крайне неуравновешенном человеке (который вел стрельбу в Техасе). У него было много проблем в течение длительного времени».
Как уже сообщалось, в результате стрельбы в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс вчера, пятого ноября, погибли 27 человек, включая дочь священника, беременную женщину и двухлетнего ребенка. Такое же количество людей пострадали. Это наиболее кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, считает губернатор Техаса.