Министр торговли Трампа ведет бизнес с зятем Путина

Как сообщает replyua.net, известное рейтинговое издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало результаты Международного журналистского расследования с участием американских, немецких и британских журналистов. То, что «накопали» журналисты еще паз подтверждает тот факт, что связь команды Трампа с Россией не выдумки политических оппонентов.
Результаты этого расследования свидетельствуют о том, что Вилбур Росс, министр торговли в администрации Трампа, владел и, став министром, продолжает владеть 31% акций в компании «Navigator Holdings». Основной бизнес этой компании – транспортировка танкерами газа, принадлежащего российской компании «Сибур», которой владеют находящийся под американскими и европейскими санкциями близкий друг президента РФ Путина еще со времен совместной службы в советском КГБ Геннадий Тимченко и зять Путина, муж его младшей дочери, Кирилл Шамалов.
Росс, будучи министром, продолжает владеть не менее, чем 50 офшорными компаниями, зарегистрированными на Каймановых островах. На пост министра он пришел с должности вице-президента Банка Кипра, известного своими связями с российскими олигархами.