После Манафорта Мюллер готов вынести обвинение Флинну

Как передает replyua.net, NBC News и все телеканалы группы NBC сообщили сегодня, на основании информации из своих эксклюзивных источников, что спецпрокурор Роберт Мюллер близок к тому, чтобы предъявить обвинения бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, а также его сыну, Майклу Флинну-младшему.
Журналисты предполагают, что обвинения Флинну могут быть аналогичными обвинениям, предъявленным Манафорту. Лоббистская деятельность в пользу иностранных правительств без регистрации в качестве агента иностранного правительства, сокрытие банковских счетов за границей, уклонение от уплаты налогов, сговор с целью обмана Соединенных Штатов.
Следователи также расследуют возможное участие Флинна в сговоре с целью похищения в США турецкого оппозиционера Гюллена и переправки его в Турцию, за что Флинн должен был получить «миллионы долларов», при этом конкретная сумма пока что не называется, но после публичного заявления Флинна она станет известной. Такую операцию помог осуществить Флинну его сын, который является в течение последних лет его «правой рукой» – ближайшим помощником, партнером и сотрудником.