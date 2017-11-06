Стрельба в США: неизвестный открыл огонь в баптистской церкви, несколько десятков погибших

В одной из баптистских церквей в небольшом городе Сазерленд Спрингс, что в американском штате Техас, неизвестный начал стрелять по собравшимся там людям, в результате чего не менее 27 человек погибли, передает replyua.net со ссылкой на ВВС. Отмечается, что преступник совершил нападение вчера, 5 ноября, в 11:30 по местному времени. В этот момент в церкви проходило традиционное воскресное богослужение. Стрелявшего убил полицейский экипаж, о чем сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники ФБР работают на месте трагедии.
Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter, написал, что «следит за ситуацией из Японии», где он находится c рабочим визитом в рамках своего турне странами Азии.
В первых числах октября в Лас-Вегасе недалеко от казино Mandalay Bay произошла стрельба. Журналисты местных средств массовой информации сообщили о «многочисленных пострадавших». Частично бульвар Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и одноименной гостиницы перекрыли полицейские. Представители университетского медицинского центра Лас-Вегаса подтвердили факт поступления раненых у казино Mandalay Bay, однако не предоставили подробностей.