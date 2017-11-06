Трамп заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что он готов сесть за стол переговоров с властями Северной Кореи и хочет встретиться с Ким Чен Ыном, лидером КНДР.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Full Measure, Трамп также подчеркнул, что может сесть за стол переговоров с любым политиком из любой страны. «Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми - это неплохая вещь. Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано», - заявил президент США, отвечая на вопрос о том, готов ли он провести встречу с северокорейским лидером.
Напомним, что вчера, 5 ноября, началось большое турне Дональда Трампа по азиатским государствам. Свой первый визит в рамках турне Трамп совершил в Японию. 8 ноября американский лидер прилетит во Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС. На этом саммите будет присутствовать и Владимир Путин, с которым Трамп планирует провести встречу.