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Черговий кривавий напад в США

Черговий кривавий напад в США
Як інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали «Голосу Америки», США черговий раз розбурхав кривавий терористичний акт.

Так, сьогодні, п’ятого листопада 2017 року, о пів на дванадцяту за місцевим часом в одній із церков у Техасі зчинилась стрілянина. Нападник, ім’я якого поки-що не розкривають, напав на людей під час недільної служби у містечку Сатерленд Спрінгс. За попередніми повідомленнями, до двадцяти людей загинули, ще стільки ж отримали поранення. Тільки-но на місце кривавого інциденту прибули правоохоронці, зловмисник спробував втекти на автомобілі. Після тривалої автомобільної погоні поліція змогла наздогнати, заблокувати та вбити нападника. Деякі повідомлення свідчать, що зловмисник вистрілив сам у себе.

Глава держави Дональд Трамп вже встиг відреагувати на цей інцидент. Наразі він перебуває в Азії, у дванадцятиденному турі з метою координації позицій з союзниками Вашингтону в цьому регіоні. Зокрема, у своєму Твіттері він написав, що ФБР має провести всебічне розслідування, а він буде моніторити ситуацію з Японії. «Нехай Бог допоможе мешканцям Сатердленд Спрінгс у Техасі», - зауважив Трамп. Нагадаємо, попередній напад було здійснено у Нью-Йорку – там виходець з Узбекистану наїхав фургоном на тротуар, убивши вісьмох осіб.
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