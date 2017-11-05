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Рейтинг Трампа опустился ниже показателя поддержки всех прежних президентов

Рейтинг Трампа опустился ниже показателя поддержки всех прежних президентов
Согласно точке зрения большей части американских граждан, нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу за первые девять месяцев не удалось показать большие успехи на занимаемой должности. Как передает replyua.net, соответствующие результаты исследования представили журналисты Washington Post и ABC News. Отмечается, что с приближением своей первой годовщины своей победы над Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, у Трампа рейтинг поддержки явно ниже, чем рейтинги всех предыдущих президентов США за последние семь десятков лет. Менее 4 из 10 американских граждан - 37 процентов одобряют выполнение им своих обязанностей.

Не одобряют деятельность Трампа 59 процентов, к тому же, 50 процентов заявили, что они совершенно не согласны с проводимой им политикой. Таким образом, нынешний глава Белого дома является единственным президентом, начиная от Гарри Трумэна, который получил такую низкую поддержку. Следующим худшим президентом был Билл Клинтон.

Свое президентство Дональд Трамп начал с весьма небольших ожиданий со стороны общества. По истечении примерно ста дней его пребывания при власти, 42 процента американцев утверждали, что ему многое удалось добиться на посту, но на сегодняшний день это число снизилось до 35 процентов.
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