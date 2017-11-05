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Волкер заявил о готовности посетить Луганск: стало известно об условиях

Волкер заявил о готовности посетить Луганск: стало известно об условиях
Спецпредставитель американского Госддепа по Украине Курт Волкер заявил, что после того, как в оккупированных пророссийскими террористами Донецке и Луганске будет восстановлен мир, он готов посетить эти города, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина». «В случае, если нам удастся достичь мире и безопасности для всех жителей востока, для тех, для которых родным языком является русский и украинский, и для всех остальных, и будут реализованы Минские договоренности, восстановится суверенитет Украины, мне бы хотелось посетить и Луганск, и Донецк, для того чтобы посмотреть, что эти территории восстанавливаются», - сказал Волкер на брифинге в Вашингтоне.

Он также добавил, что в настоящее время все решения на временно оккупированных территориях Донбасса принимаются властями Российской Федерации, в связи с этим как раз на взаимодействии с официальным Кремлем Волкер планирует сосредоточить усилия. «Как я уже говорил, тот, кто принимает решения – это Россия, и я уверен, что мне следует все усилия Соединенных Штатов именно на это направить – именно на взаимодействие с Россией», - подчеркнул американский дипломат.

При этом, Курт Волкер сообщил, что пока что никаких изменений в вопросе о предоставлении Украине оборонного оружия нет.
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