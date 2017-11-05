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Трамп рассказал, что ждет от встречи с Путиным

Трамп рассказал, что ждет от встречи с Путиным
Дональд Трамп, президент США, во время перелета в Японию на своем личном самолете, заявил журналистам о том, что очень хочет встретиться с Владимиром Путиным в ближайшие дни, когда будет находиться в Азии, сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости.

По словам американского главы, он рассчитывает на помощь Владимира Путина в том, что касается урегулирования северокорейской проблемы. «Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», - подчеркнул президент США. Также он рассказал журналистам, что кризис, связанный с Северной Кореей, является большой проблемой не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Напомним, что сегодня Трамп находится в Японии – с этой страны начинается его большое турне по азиатским государствам. С российским главой президент США планирует встретиться на саммите АТЭ, который пройдет во Вьетнаме на следующей неделе.
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