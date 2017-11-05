Трамп установил исторический антирекорд в США

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, установил исторический антирекорд, продержавшийся в стране около 70 лет. Как информирует replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост, рейтинг Трампа за первый неполный год президентства упал до 37 процентов, и это является абсолютным рекордом среди президентов, которые руководили США в течение одного года.
Результаты исследования издания также говорят о том, что 50 процентов респондентов категорически не одобряют деятельность Трампа в должности президента, а 59 процентов считают, что Трамп мог бы исполнять свои обязанность получше. До Трампа высокий рейтинг недоверия был только у Гарри Трумэна, потом по количеству процентов неодобрения к Трумэну приблизился и Билл Клинтон, но Трамп обогнал этих двух политиков. Исследование проводилось в конце октября среди тысячи взрослых американцев.
А вот среди президентов, получивших максимальное одобрение, лидирует Джордж Буш-младший. Когда он только стал президентом, его рейтинг составлял всего лишь 9 процентов, однако через год возрос до 89 процентов. Похожие показатели были и у его отца, Буша-старшего.