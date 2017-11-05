Манафорт предложил за снятие домашнего ареста более $12 млн.

В частности Манафорт сделал предложение ограничить его передвижения Вашингтоном, Нью-Йорком и Флоридой, а также залог в виде объектов недвижимости на сумму порядка 8 миллионов долларов США, а также в виде страховки жизни, сумма которой достигает 4,5 миллиона «зеленых».
Насколько известно, Пол Манафорт вместе со своим помощником Риком Гейтсом находятся под домашним арестом под залог в размере 10 и 5 миллионов долларов соответственно. В свою очередь сторона обвинения утверждает, что и Гейтс и Манафорт могут попытаться скрыться. Как результат, оба они носят электронные браслеты. Ранее в четверг окружной судья США Эйми Берман Джексон заявляла, что первоначальные условия залога не меняются, и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник. В пятницу она предложила назначить судебное разбирательство на 7 мая.