Журналист: «Украине пока не нужно влезать в эту историю»

В Соединенных Штатах бушует серьезный кризис, который был вызван предположительным вмешательством России в президентские выборы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом в своем блоге пишет корреспондент Иван Яковина.
«Манафорту уже предъявили обвинения, а новые доказательства мутных дел Манафорта всплывают на поверхность почти каждый день. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что по запросу США Киев готов помочь расследованию против Манафорта, предоставив имеющуюся информацию. Гройсману, конечно, виднее», - пишет Яковина.
По его словам, Украине пока не нужно вмешиваться во всю эту историю, поскольку Трамп – действующий президент, и он будет рассматривать преследование Манафорта как атаку на себя, и, если Украина начнет помогать США в этой атаке, она может нарваться на неадекватную реакцию президента Соединенных Штатов. Яковина отмечает, что если Украина действительно хочет помочь, она должна сделать это по-тихому, не говоря об этом в эфире телевидения Канады, поскольку его смотрят также и в США.