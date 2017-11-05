СМИ: Пентагон разработал сценарий войны с КНДР

По мнению руководства Пентагона, КНДР может рассматривать вариант применения биологического оружия. Заместитель директора Объединенного комитета начальников штабов США, контр-адмирал Майкл Дюмонт направил документ в Палату представителей Конгресса США. Сенатор Тед Лиу, в свою очередь, заявил: «Решение о нападении или возможном вторжении в другое государство будет иметь последствия для наших войск и тех, кто платит налоги и, в том числе, региона на протяжении десятков лет».
В Пентагоне же заявляют, что расчет «вариантов несчастных случаев с худшим или лучшим исходом» является сложным, а зависеть он будет от «характера, продолжительности и интенсивности» атаки со стороны КНДР. Также это будет зависеть от способности сил Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки реагировать на артиллерию Ким Чен Ына, ракет КНДР и северокорейских баллистических ракет с их собственным ответным заграждением и авиаударами.