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Манафорт готов заплатить 12 миллионов долларов за снятие домашнего ареста

Манафорт готов заплатить 12 миллионов долларов за снятие домашнего ареста
Пол Манафорт, который ранее был политтехнологом Партии регионом и руководил предвыборной кампанией нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил о готовности внести свыше 12 миллионов долларов США в качестве страховки и недвижимости с целью избегания продления по отношении к нему домашнего ареста, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.

В частности, Манафрот предложил ограничить свои передвижения Нью-Йорком, Вашингтоном и Флоридой, а также залог в качестве страхования жизни на сумму примерно 4,5 млн. долл. и около 8 млн. долл. в объектах недвижимости, включая имущество на Пятой авеню в Нью-Йорке. В соответствии с данными некоторых средств массовой информации, оно представляет собой квартиру в Трамп-Тауэре.

Вместе со своим помощником Риком Гейтсом, Манафорта приговорили к домашнему аресту под залог в размере 10 млн. долл. и 5 млн. долл., соответственно. При этом они не должны предоставлять залог в случае непосещения заседания суда или нарушения других условий. В четверг окружной судья США Эйми Берман Джексон сообщила, что ранее озвученные условия останутся прежними, и назначила слушания для рассмотрения изменений на понедельник.
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