Трамп подтвердил, что хочет встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в рамках своего азиатского турне он хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает replyua.net со ссылкой на Bloomberg. «Я считаю, это ожидаемо, что наша встреча с Путиным состоится, да», - заявил глава Белого дома в разговоре с журналистами на борту самолета на пути в Токио. Кроме того, президент США подчеркнул, что Вашингтон надеется на помощь Москвы в Северной Корее, а еще Трамп анонсировал свою встречу с многими лидерами.
Отмечается, что встреча двух президентов должна состояться в рамках саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Таким образом, Трамп и Путин встретятся во второй раз. В свою очередь, пресс-атташе российского президента Дмитрий Песков сообщил, что проведение этой встречи пока обсуждается. «Сложно переоценить, насколько важными и значимыми являются какие-либо контакты между президентом России и Соединенными Штатами по всем международным вопросам», - сказал Песков.
Между тем, журналисты отмечают, что критики Трампа обвиняют Белый дом в промедлении с новыми санкциями против России, которые Конгресс принял в ответ на вмешательство Кремля в выборы 2016 года.