США можуть надати Україні 47 мільйонів доларів для придбання летальної зброї – ЗМІ

Журналісти АВС, посилаючись на дані співробітників американського Держдепу, повідомили, що радники чинного глави Білого дому можуть запропонувати йому дати згоду на варіант, який передбачає надання Україні 47 мільйонів доларів для придбання оборонного озброєння, інформує replyua.net. «Президенту Дональду Трампу можуть порадити схвалити грант у розмірі 47 мільйонів доларів, аби дозволити українському уряду придбати американське оборонне озброєння, аби стримати агресію з боку проросійських сепаратистів», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, у матеріалі видання наголошується, що радник з питань нацбезпеки, генерал Герберт МакМастер отримав три варіанти надання Україні зброї. Всі вони оприлюднені у міжвідомчій записці, яка минулого тижня надійшла на розгляд Ради національної безпеки. Серед наявних трьох варіантів Держдепартамент і Міністерство оборони можуть підтримати фінансування закупівлі зброї на суму 47 мільйонів доларів.
Разом з цим, спеціальний представник Держдепу по Україні Курт Волкер в інтерв'ю журналістам відмовився коментувати можливість прийняття цього рішення.