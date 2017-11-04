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США заявили о потере ИГИЛ почти всех захваченных в Ираке территорий

США заявили о потере ИГИЛ почти всех захваченных в Ираке территорийВойска Ирака при помощи коалиции, возглавляемой США, освободили почти все захваченные ранее террористами «Исламского государства» территории, о чем сообщается на сайте штаба коалиции.

Как информирует replyua.net, в документе сообщается: «Освобождение от ИГИЛ города Эль-Каим и ключевого пограничного перехода с Сирией является важнейшим шагом в продолжающейся кампании против террористов «Исламского государства». При поддержке международной коалиции иракские силы теперь смогли освободить почти всю территорию, которая ранее была захвачена боевиками в Ираке».

В свою очередь генерал-майор Роберт Уайт, который командует операцией Inherent Resolve, проводящейся в Ираке и Сирии коалицией во главе с США, озвучил информацию, что Соединенные Штаты Америки активно продолжают оказывать Багдаду поддержку. Напомним, ранее уже сообщалось, что армия Сирии вместе со своими союзниками также смогли освободить город Дейр-эз-Зор от террористов «Исламского государства». А, в общем, известно, что боевики ИГИЛ на протяжении 2017 года понесли огромные потери, как в территориях, так и численном составе.
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