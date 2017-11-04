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Американская авиация впервые нанесла удары по ИГИЛ в Сомали

Американская авиация впервые нанесла удары по ИГИЛ в Сомали
Вооруженные силы Соединенных Штатов вчера, 3 ноября, нанесли два удара из воздуха по местам расположения террористов группировки «Исламское государство» в Сомали, передает replyua.net. «Американскими вооруженными силами при сотрудничестве с федеральным правительством Сомали накануне было проведено два отдельных воздушные удары по позициям ИГИЛ в северо-восточной части Сомали, в результате чего было уничтожено несколько террористов», — отмечается в тексте официального сообщения Африканского командования ВС США.

Нанесение первого удара произошло в полночь, второго – примерно в одиннадцать часов утра. В настоящее время американские разведчики пытаются оценить результаты ударов. «Американские вооруженные силы и далее намерены использовать все возможные законные способы для защиты граждан США, а также для того, чтобы отвести террористических угроз», - сообщили в Африканском командовании ВС США. Для этого, кроме всего прочего, предусмотрено партнерство с Миссией Африканского Союза в Сомали, а также силами национальной безопасности страны.

Вместе с тем, согласно данным командования, в перечне главных целей — места нахождения боевиков ИГИЛ, учебные лагеря и места их укрытия на всей территории Сомали, региона и в целом в мире.
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