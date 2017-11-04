Убийца Кеннеди имел планы скрыться в СССР, - ЦРУ

Как информирует replyua.net, в одном из документов, которые рассекретили ЦРУ, говорится о подозрении, что киллер Ли Харви Освальд после того, как убил президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди в 1963 году планировал скрыться в СССР. Один из документов, датированный 24 ноября 1963 года, говорит: «Представляется, что он планировал всего лишь мирный переезд в страны Советского Союза. Но также не исключается и возможность того, что он был в процессе получения документов, чтобы немедленно после убийства президента сбежать».
В свою очередь в меморандуме от 1975 года сообщается, что киллер, убивший американского президента, не был связан с ЦРУ США. А все слухи о подобной связи с ЦРУ были названы «абсолютно беспочвенными». Кроме того, разведуправление не нашло никаких свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами.