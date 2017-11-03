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Наркодилер в США открыл страшную стрельбу в Starbuck: не обошлось без жертв

Наркодилер в США открыл страшную стрельбу в Starbuck: не обошлось без жертв
В кафе Starbucks в американском городе Чикаго неизвестный злоумышленник в маске начал стрелять по посетителям заведения, вследствие чего два человека получили ранения, еще один скончался, передает replyua.net со ссылкой на Chicago Tribune. Отмечается, что данный инцидент произошел 2 ноября вечером в кафе Starbucks. Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, 20-летний местный житель умер непосредственно на месте происшествия из-за полученных ранений.

Еще двоих раненых доставили в больницу с травмами. 12-летнему мальчику было нанесено ранение в область паха. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время его состояние медики оценивают, как стабильное. Еще одного 20-летний раненый находится в больнице Вайсса. Чикагские полицейские утверждают, что перед стрельбой произошла неудачная операция с наркотиками между стрелком и человеком, умершим в кафе.

Следует отметить, что вчера, второго ноября, в городе Денвер, расположенном в американском штате Колорадо, неизвестный преступник в супермаркете Walmart начал стрелять по людям. Жертвами происшествия стали, по крайней мере, три человека.
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