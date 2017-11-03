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США снова предъявили России требования по Крыму

США снова предъявили России требования по Крыму
Соединенные Штаты требуют от России прекращения репрессий и политически мотивированных преследований в аннексированном Крыму.

Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Гарри Камиана, временного поверенного в делах США при Постоянном совете ОБСЕ. «Соединенные Штаты вновь призывают Россию прекратить репрессивные действия в оккупированном Крыму и вернуть Украине контроль над полуостровом. Мы в очередной раз призываем Российскую Федерацию прекратить действующую кампанию политически мотивированных судебных исков против Меджлиса и освободить десятки украинских политических заключенных, которых она удерживает», - подчеркнул Камиан.

В то же время он поприветствовал освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, крымских татар, которые были незаконно осуждены в связи с их противостоянием из-за аннексии полуострова. Напомним, что несколько дней назад украинская делегация передала в ООН обновленную резолюцию по Крыму.
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