Консульства США возобновили выдачу виз в России: стало известно об ограничениях

Все консульства Соединенных Штатов в России, в том числе представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, вновь выдают американские визы. Как передает replyua.net со ссылкой на «Газета.Ru», такую информацию предоставили в посольстве США в Москве.
Вместе с тем, отмечается, что по состоянию на сегодняшний день выдача виз в трех указанных посольствах осуществляется исключительно тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование. Речь идет о россиянах, ранее получавшим визу для поездки в США и подавшим документы на новую визу этого же типа. К тому же, есть оно условие для получения визы: предыдущая не должна действовать более одного года.
«1 сентября текущего года американское посольство в Москве возобновило в ограниченном объеме собеседования на неиммиграционные визы. Выдача американских виз в случаях, когда заявители не должны проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке», — сообщила Мария Олсон, занимающая должность пресс-секретаря посольства.