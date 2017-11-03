Генпрокурор США Джефф Сешнс снова уличен во лжи под присягой

Как известно, Сешнс во время слушаний в Сенате об утверждении своего назначения соврал в январе, что не встречался с русскими во время предвыборной кампании, затем оказалось, что встречался с российским послом Кисляком. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.
16 октября, выступая с отчетом в юридическом комитете Сената, Сешнс заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо контактах представителей предвыборного штаба Трампа с российскими представителями. Как выяснилось сегодня, Сешнс был прекрасно осведомлен о контактах с российскими представителями Джорджа Пападопулоса, внешнеполитического советника предвыборного штаба Трампа, и именно на встрече в марте 2016 года, фотографию которой еще тогда протвитил сам Трамп с подписью «совещание моей группы советников по национальной безопасности», Пападопулос озвучил идею организации встречи Трампа с Путиным при помощи своих связей, на что Сешнс ответил, что обсуждать эту тему нельзя, «а то могут произойти утечки».
Также сегодня другой внешнеполитический советник предвыборного штаба Трампа Картер Пейдж, давая показания на закрытом заседании комитета по разведке Палаты Представителей, заявил, что информировал Сешнса в июле 2016 года о своей поездке в Москву.