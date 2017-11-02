Трамп требует смертной казни для нью-йоркского террориста

По мнению американского президента Дональда Трампа, Сайфулло Саипов, который совершил террористический акт в Нью-Йорке, жертвами которого оказались восемь человек, заслужил смертной казни, сообщает replyua.net. «Террорист из Нью-Йорка бы рад, когда в своей больничной палате просил повесить флаг ИГИЛ. Он является убийцей восьми человек, а также он серьезно ранил двенадцать. Его нужно приговорить к смертной казни!», — написал Трамп в своем Twitter.
Саипова обвиняют в терроризме, он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни. Как пояснил и сотрудники ФБР, он специально выбрал Хэллоуин для совершения теракта, так как в этот день на улице собирается много людей. Кроме того, сообщается, что на атаку он решился, так как насмотрелся пропаганды ИГИЛ.
Напомним, что в связи с терактом Трамп заявил о планах немедленно приступить к работе с Конгрессом США по отмене лотереи на получение иммиграционных виз для жителей других государств. По его словам, США «должны избавиться от лотерейной программы как можно скорее», чтобы «покончить с цепной миграцией».