Трамп хочет отменить Green Card

Согласно информации журналистов американского издания The New York Times, глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к представителям Конгресса потребовал отменить визовую программу Green Card, о чем сообщает replyua.net. В том числе, в материале издания подчеркивается, что президент США призвал конгрессменов отменить действие длительной программы для иммигрантов, которая, как он считает, помогла преступнику, подозреваемому в совершении теракта на Манхэттене, попасть в США.
«С сегодняшнего дня я начинаю ликвидировать программу диверсификационной визовой лотереи. Я намерен обратиться к Конгрессу, чтобы без замедлений начать работу по устранению этой программы»,- заявил Трамп. Не так давно глава США утверждал, что Сейфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке, прибыл в США из Узбекистана, выиграв Green Card в лотерею, проводимую американским Госдепом.
Со слов Трампа, подозреваемый в теракте привозил в США и других людей, их число может составить 23 человек. Программой предусмотрена возможность лицу, приехавшему в США на постоянное место жительство, привести своих родственников.