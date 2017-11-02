Политолог: «Если Трампу объявят импичмент, это будет очень выгодно Украине»

Если после расследования дела по Полу Манафорту в США объявят импичмент Дональду Трампу, его место займет Майк Пенс, вице-президент, и это будет очень выгодно Украине.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, известный российский журналист и политолог. «Пенс спас всю ситуацию с НАТО. Трамп же кричал, что НАТО устарело, и это ему внушили русские агенты, что "нам нужна Россия для решения великих дел, что нужно отвлечься от таких мелких разногласий, как Украина". А Пенс действует по-другому», - отметил Пионтковский. По его мнению, Пенс более проукраинский и антироссийский политик, нежели Дональд Трамп, и с его приходом Украине не о чем будет волноваться.
Политолог подчеркнул, что сейчас украинцам нужно прислушиваться к словам Курта Волкера, который от всех американцев заявляет о позиции США по отношению к Украине. «На сегодняшний день украинская официальная позиция еще не достигла такой степени жесткости в отношении определения конфликта между Россией и Украиной, как у Волкера», - считает Пионтковский.