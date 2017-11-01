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Блогер: Мінфін США завдав чергового удару по російському нафтовидобутку

Блогер: Мінфін США завдав чергового удару по російському нафтовидобутку
Як повідомляє блогер Олександр Коваленко, американці продовжують методично бити у саме серце російської економіки – нафтовий сектор, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис в Фейсбук.

Так, кількома днями раніше стало відомо, що «Роснафта» припинила розвідку та розробку нафтових родовищ на шельфі Чорного моря. Блогер ще тоді наголошував, що причиною цього слугує не скільки страх санкцій, стільки відсутність технологій. Власне, на підтвердження цієї позиції з’явилась нова директива від Міністерства фінансів США. Цим документом Вашингтон посилює тиск на нафтогазовий сектор РФ, зокрема – забороняє постачання росіянам технологій нафтовидобутку у будь-якій формі. Власне, це практично ставить хрест на видобутку «чорного золота» не тільки на шельфі Чорного моря та Арктиці, а і на розробці сланцевих родовищ.

Але це ще не всі сюрпризи. Так, з 2018 році заборона постачання технологій буде стосуватись розробок не тільки території РФ, а і за її межами. Тобто, учасником міжнародних проектів РФ теж відтепер не стане. Власне, можна чекати згортання обсягів видобутку, адже РФ сама не володіє технологіями вилучення нафти у важкодоступних умовах. А переважна більшість родовищ нафти в РФ саме такі, - зауважує блогер.
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