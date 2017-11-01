Тиллерсон провел встречу с российским послом

Рекс Тиллерсон, глава Госдепартамента США, провел встречу с Анатолием Антоновым, новым послом России в США. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт Госдепа США, встреча российского дипломата и Тиллерсона проходила в здании внешнеполитического ведомства.
Антонов и Тиллерсон обсудили «необходимость восстановления территориальной целостности Украины» и соблюдения минских соглашений. Кроме того, они поговорили о поражении «Исламского государства» в Сирии. На сайте ведомства также говорится о том, что Вашингтон и далее будет придерживаться продолжения переговоров в Женеве по ситуации в Сирии. В Госдепе при этом подчеркнули, что видят лучшим выходом из кризиса только политический путь.
Во время встречи снова обсуждалась возможность урегулирования отношений между США и Россией в будущем. И Антонов, и Тиллерсон подчеркнули необходимость сотрудничества двух государств. Кроме того, российский и американский дипломаты говорили об угрозе со стороны Северной Кореи.