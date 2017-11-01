Политолог: «Дело Манафорта – это начало импичмента Трампу»

Расследование ФБР в отношении Пола Манафорта является началом политической смерти Дональда Трампа, американского президента, и предпосылкой к его импичменту. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский политолог и журналист.
«Еще одна крупная авантюра Москвы – избрание "нашего Трампушки" – провалилась и привела к совершенно обратному результату. Парадоксально, но я уверяю вас, что если бы они не лезли и выиграла бы Хиллари Клинтон, то закончилось бы какой-то новой беспринципной переговорщиной Вашингтона с Кремлем», - отметил политолог. По его словам, в этом деле главным является даже не Манафорт, а Пападопулос, который был советником по иностранным делам в штабе Дональда Трампа.
«Ему предъявлены совершенно конкретные обвинения по организации контактов между лагерем Трампа, включая самого президента, и это задокументировано, и Путина. И, кроме того, он признал себя виновным. Его уже не надо ничем запугивать, он будет очень подробно рассказывать. Так что в совокупности это крайне неприятные вещи для Трампа и его лагеря», - уверен Пионтковский.