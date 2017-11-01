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Фейсбук оценил количество американцев, прочитавших поток дезинформации из Ольгино в 126 миллионов человек

Фейсбук оценил количество американцев, прочитавших поток дезинформации из Ольгино в 126 миллионов человек
В подкомитете по уголовным преступлениям и терроризму юридического комитета Сената состоялись слушания с участием компаний Фейсбук, Твиттер и Google по кампании дезинформации, распространявшейся через их ресурсы российскими ботами и ольгинской фабрикой троллей. Об этом информирует replyua.net, ссылаясь на сообщения сайтов CNN и Politico. Уже вчера было известно, что Фейсбук оценил количество американцев, прочитавших поток дезинформации из Ольгино в 126 миллионов человек. Твиттер заявил, что выявил 2572 акаунта, созданных ольгинскими троллями.

Приводилось множество примеров фейков, распространявшихся из России. На фейковой ольгинской странице «Сердце Техаса», например, утверждалось, что 69% ветеранов американской армии не поддерживают Клинтон. Была создана фейковая группа «Шахтеры за Трампа». Это только два маленьких примера.

ФБ и Твиттер заявили, что сразу же после выборов ольгинская фабрика резко сменила содержание своей агитации, начав активно распространять посты о том, какой плохой Трамп, как плохо, что он выиграл выборы и какие большие проблемы ждут Америку. И сенаторы, и представители обеих компаний на основании этого пришли к общему выводу, что главной целью хорошо продуманной российской кампании по беспрецедентному вмешательству в американскую политическую жизнь было разделение населения страны, создание хаоса и резкое обострение противоречий между разными социальными группами.
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