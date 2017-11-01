В Нью-Йорке началось строительство уникального небоскреба

Вблизи парка Мэдисон-сквер, в центре Нью-Йорка, запланировано строительство суперсовременного небоскреба, у которого будет всего одна несущая стена. Небоскреб построят на двенадцатиэтажном старинном здании, которое послужит «фундаментом», передает replyua.net со ссылкой на ABC News.
На верхнем этаже 305-меетрового здания будет находиться панорамная смотровая площадка. «Мы не хотели, чтобы небоскреб был слишком высоким, но в то же время он должен быть видимым и обеспечивать лучшие виды из квартир. Мы решили не быть выше, чем смотровая площадка Empire State Building, а также мы тщательно проверяем каждую деталь ландшафта, чтобы не испортить вид на горизонт для туристов», - заявил проектировщик небоскреба.
Интересно и то, что один фасад здания будет выполнен исключительно из алюминия и стекла, к тому же, на этой стороне будут огромные окна круглой формы с панорамными стеклами. Кроме того, в строительстве будут использованы материалы, позволяющие сохранять в помещениях микроклимат круглый год.