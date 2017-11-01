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Эксперт: от теракта в Нью-Йорке выиграет только один человек, но он в этот раз не в Кремле

Эксперт: от теракта в Нью-Йорке выиграет только один человек, но он в этот раз не в Кремле
Как сообщает replyua.net, в Нью-Йорке произошел теракт, жертвами которого стали восемь человек. Подозреваемого в атаке ранила полиция. По данным СМИ, это 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Как отметил в своем блоге украинский политический аналитик Андрей Плахонин, то, что Сайфулло Хабибулаевич Саипов оказался гражданином Узбекистана, это самое большое разочарование. Трудно принять, что радикальный исламизм явление более многоликое, чем видится с высоты деревенской колокольни, что в большинстве случаев он никак не связан с Россией, и наоборот, уже много десятилетий финансируется в том числе и гражданами стран, являющихся давними и проверенными союзниками США. Как и то, что не все, что «выходит» из стран СНГ, исходит от России.

По словам эксперта, «политические беженцы» из Узбекистана в мире в большинстве своем отнюдь не безобидные либералы. Многие из них преследовались в своей стране за принадлежность к международной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», организовавшей кровавые теракты в 1999-м году, и к ее светскому крылу – «Акрамии» (Вооруженное восстание в Андижане в 2005-м. "Акрамия" это такой прообраз ISIS, который, к счастью, удалось подавить в самом зародыше, хотя и жестокой ценой нескольких сотен убитых).

Андрей Плахонин задается вопросом, почему беженцам нужно было предоставлять убежище в ЕС, а не, например, в Палестине, где была создана «Хизб ут-Тахрир», это отдельный вопрос к еврочиновникам и к чиновникам ООН, выставившим их тогда «безобидными жертвами кровавого режима». В любом случае, сегодня они представляют собой благодатную среду для пропаганды ISIS, на что должен был бы обратить внимание американских спецслужб предыдущий случай, когда еще один житель Нью-Йорка узбекского происхождения Абдурасул Джурабоев был осужден за финансирование исламистских террористических организаций и публичные призывы к убийству американского президента. Теперь настала пора платить за эти ошибки. «Если кто и выиграет от теракта в Нью-Йорке, это американский президент Трамп, чьи указы об ограничении иммиграции в США до сих пор сталкивались с активным сопротивлением либерального лобби. Скажете еще, что это Путин организовал ему такой подарок, в благодарность за расширение антироссийских санкций?», – резюмировал эксперт.
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