Для путешествий по миру Манафорт использовал три разных паспорта

У экс-главы предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа, политтехнолога Пола Манафорта есть три паспорта с разными номерами, передает replyua.net со ссылкой на CNN. В соответствии с судебными документами, в текущем году Манафорт посетил Мексику, Китай и Эквадор. Для этого он использовал телефон и электронную почту, которые были зарегистрированы на фальшивое имя. Помимо этого, американский чиновник посетил Дубай, Канкун, Панаму, Гавану, Шанхай, Мадрид, Токио. Также Манафорт посетил остров Большой Кайман и часто ездил на Кипр.
В финансовой документации Манафорта отмечалось, что году его активы возросли с 19 миллионов долларов в 2012 году до 136 миллионов долларов в мае нынешнего года. Вместе с тем, в августе 2017 году Манафорт подал декларации с двумя разными цифрами: 28 млн. и 63 млн. долларов.
30 октября Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения в сговоре против Соединенных Штатов. Их обвинили по 12 пунктам и отправили под домашний арест. Результаты следствия показали, что Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине.