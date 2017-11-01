Манафорт и Гейтс получали миллионы долларов из России на офшорные счета, которыми распоряжались совместно с гражданином России



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Телеканал отмечает, что фамилия гражданина России открыто не названа, но, очевидно, известна следствию, и, вполне может быть, что эта фамилия довольно известна не только в РФ, но и в мире. Также стало известно, что следствие требовало арестовать обоих фигурантов, но они были отпущены под домашний арест и залог – 10 миллионов долларов для Манафорта и 3 миллиона долларов для Гейтса.



Манафорт должен носить электронный браслет, Гейтс отпущен под свою личную ответственность. Обоим запрещено выходить из дома за исключением выходов на встречи со следователями, адвокатами, для обращения к врачу, либо для молитвы. Оба должны ежедневно отмечаться у судебного исполнителя, который должен фиксировать соблюдение ими условий домашнего ареста.

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Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ Как передает replyua.net , репортерам телеканала MSNBC стало известно, что существует приложение к 31-страничному обвинению, выдвинутому против Манафорта и Гейтса. В приложении говорится, что Манафорт и Гейтс «получали миллионы долларов из России на офшорные счета, которыми распоряжались совместно с гражданином России».Телеканал отмечает, что фамилия гражданина России открыто не названа, но, очевидно, известна следствию, и, вполне может быть, что эта фамилия довольно известна не только в РФ, но и в мире. Также стало известно, что следствие требовало арестовать обоих фигурантов, но они были отпущены под домашний арест и залог – 10 миллионов долларов для Манафорта и 3 миллиона долларов для Гейтса.Манафорт должен носить электронный браслет, Гейтс отпущен под свою личную ответственность. Обоим запрещено выходить из дома за исключением выходов на встречи со следователями, адвокатами, для обращения к врачу, либо для молитвы. Оба должны ежедневно отмечаться у судебного исполнителя, который должен фиксировать соблюдение ими условий домашнего ареста.