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Теракт в Нью-Йорке: Трамп приказал усилить проверки мигрантов

Теракт в Нью-Йорке: Трамп приказал усилить проверки мигрантов
Американский президент Дональд Трамп дал поручение более пристально проверять иммигрантов на границе в связи с террористическим актом в Нью-Йорке. Как передает replyua.net, об этом глава Белого дома написал сегодня, первого ноября, на своей странице в микроблоге Twitter. «Я только что дал поручение министерству внутренней безопасности усилить нашу программу экстремальных проверок. Политкорректность – это хорошо, однако не в данном вопросе», - подчеркну глава Белого дома. Ранее Трамп писал о недопустимости атак террористов ИГИЛ в стране после «победы над ними на Ближнем Востоке».

Как известно, в январе текущего года президент США подписал указ, которым предусмотрено введение «экстремально жестких мер проверки» мигрантов. Некоторые американские суды заблокировали инициативу.

Напомним, что вчера, 31 ноября, фургон наехал на велосипедистов и пешеходов в Манхэттене. Жертвами теракта стали восемь человек, 11 – получили травмы. Согласно информации средств массовой информации, наезд на людей совершил 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Полицейские ранили и задержали преступника. При себе он имел пейнтбольное ружье и пейнтбольный пистолет.
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