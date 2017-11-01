Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выступил с заявлением сразу после теракта, совершенного в центре Нью-Йорка, на Манхэттене.
Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере Трамп написал, что человек, совершивший наезд на людей, - невменяемый и больной. Напомним, что теракт произошел в оживленном месте мегаполиса – погибли восемь человек, среди которых граждане Аргентины, еще 15 получили ранения. «В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и невменяемого человека. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. Не в США!», - написал президент. Чуть позже теракт прокомментировала и первая леди США – Мелания Трамп. «Мое сердце разрывается из-за случившегося в Нью-Йорке», - написала супруга главы государства на своей странице в Твиттере.
Напомним, что несколько часов назад на Манхэттене мужчина сел за руль пикапа и совершил наезд на людей, которые находились на велосипедной и пешеходной дорожке. После наезда мужчина вышел из авто и открыл стрельбу. Полицейские ранили его, после чего задержали. Террорист оказался выходцем из Узбекистана.