Жахливий теракт на Манхеттені

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали CNN, сьогодні, тридцять першого жовтня 2017 року, на Манзеттені (район міста Нью-Йорк, Сполучені Штати) стався жахливий теракт.Так, журналісти повідомляють, що водій орендованої вантажівки спрямував її на заповнену людьми велосипедну доріжку. Внаслідок наїзду шестеро людей загинули на місці, ще двоє померли у лікарні. Одинадцятеро постраждалих було ушпиталено з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Поліція застрелила водія авто на місці вчинення злочину. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини справи, збираючи речові докази на місці злочину та оцінюючи свідчення очевидців. Крім місцевої поліції, до справи залучились спеціалісти з Федерального бюро розслідувань.Особу двадцятидев’ятирічного нападника вже було встановлено. Очільник Нью-Йоркської поліції Джеймс О’Нейл зауважив, що перед тим, як полісмени його застрелили, водій вантажівки встиг «зробити заяву», що дозволяє кваліфікувати інцидент як терористичний акт. Очевидці заявляють, що нападник викрикував «Аллаху Акбар». Мер міста Білл де Блазіо також зробив публічну заяву, в якій зазначив, що «це був акт терору, і цей акт терору був дуже боягузливим».