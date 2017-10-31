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Продюсери припиняють зйомки «Карткового будинку» через скандал зі Спейсі

Продюсери припиняють зйомки «Карткового будинку» через скандал зі Спейсі
Як інформує replyua.net з посиланням на новинне агентство ВВС, продюсери прийняли рішення, яке розіб’є серця мільйонам фанатів по всьому світу – зйомки серіалу «Картковий будинок» призупинено.

Так, компанія Netflix раніше планувала закрити зйомки серіалу по закінченню шостого сезону, але з огляду на скандал, який розгорівся навколо виконавця головної ролі Кевіна Спейсі, виробництво серіалу призупинять вже зараз. Як повідомили Netflix у спільній заяві з Media Rights Capital (MRC), наразі зйомки серіалу призупинено до подальшого розпорядження. Керівництво компанії хоче отримати трохи часу для того, щоб оцінити ситуацію, що склалась, і вирішити проблеми з акторським складом. Зауважимо, що шостий сезон «Карткового будинку» тільки-но почали знімати у Балтиморі (США).

Зауважимо, що виконавця головної ролі Кевіна Спейсі звинуватили у домаганнях до підлітка. Ентоні Рапп, який називає себе потерпілим від інциденту, зауважив, що Спейсі домагався його після вечірки у 1986 році, коли Раппу було чотирнадцять. Сам Спейсі зауважив, що не пам’ятає такого, але допускає ймовірність інциденту через те, що він зловживав алкоголем і практикував статеві зносини з чоловіками.
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