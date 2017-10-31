Експерт: те, що відбувається в США, дуже вигідно для України

За словами політичного експерта Олексія Голобуцького, зараз в США активно розслідується справа про звинувачення політтехнолога Пола Манафорта за дванадцятьма пунктами, які включають в себе все різноманіття правопорушень – від змови проти держави до відмивання брудних коштів. Про наслідки цього розслідування для України блогер розповів у Фейсбук, - інформує replyua.net.
Так, Голобуцький підкреслює, що надії деяких оглядачів на скорий імпічмент Трампа не виправдаються. Насправді переважна більшість епізодів, інкримінованих Манафорту, припадає на 2005-2015 роки, тобто ще до початку його роботи з передвиборним штабом Трампа. Звісно, американському президенту було варто більш уважно ставитись до вибору політтехнологів, але, враховуючи його репутацію як жорсткого та нестриманого бізнесмена, схильного до авантюр, виборець не стане вимагати імпічменту. Але епізоди, розслідувані ФБР, припадають на період президенства Януковича, і одним із пунктів обвинувачення є якраз відмивання брудних коштів з українського бюджету.
Україні це розслідування більш ніж вигідне – жодна спецслужба у світі не копає так глибоко, як американці. Буде розкрито всі схеми, всіх посередників і всі джерела коштів. Фіксування на державному рівні «відмивання» коштів за участі Манафорта наблизить нашу державу до повернення грошей у казну, - зауважує блогер.