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Манафорту грозит до 80 лет, а Гейтсу – до 70 лет лишения свободы

Манафорту грозит до 80 лет, а Гейтсу – до 70 лет лишения свободы
Известно, что Пол Манафотр занимался президентской кампанией Дональда Трампа, а помогал ему в этом деловой партнер Рик Гейтс. Теперь же Полу Манафорту грозит до 80 лет, а Гейтсу до 70 лет лишения свободы. Об этом сообщает replyua.net.

Так же поступила информация о том, что прокуроры хотят внести дополнительные обвинения к уже имеющимся, в отношении политтехнолога и его помощника. Уверяют, что если дело дойдет до суда, то федеральным судьям развяжут руки и они будут иметь широкие полномочия для вынесения вердикта и начисления штрафов. Чтобы Мануфорт и Гейтс не покинули страну, суд постановил изъять их паспорта и поместить под домашний арест, таким образом убедившись, что обвиняемые не покинут страну.

Так же ФСБ уделило много внимания переводам и пяти офшорным компаниям Манафорта. Эти компании переводили ряд больших сумм денег, не указывая для чего предназначались эти деньги. Одной из этих компаний является Global Endeavour Inc., которую нанял Янукович якобы для политического консалтинга. Известно, что за несколько месяцев из Украины было выведено более чем 750 тыс. долларов. В 2016 году с марта по август велась избирательная кампания Трапа, а уже в июле 2017 были изъяты материалы и прочие документы непосредственно из дома Манафорта.
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