Илон Маск продемонстрировал снимок скоростного тоннеля возле Лос-Анджелеса

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Илон Маск, известный изобретатель и бизнесмен, обнародовал снимок скоростного подземного тоннеля, который был проложен недалеко от Лос-Анджелеса. Как передает replyua.netсо ссылкой на Mashable, Маск при этом отметил, что строительством скоростного тоннеля сейчас занимается принадлежащая ему компания Boring Company.Маск длительное время выходил на переговоры с властями, чтобы получить разрешение на строительство, и недавно он добился этого. Маск получил от властей официальное разрешение на сооружение тоннеля, который должен в будущем обеспечить скоростное транспортное сообщение между крупными американскими городами. Опубликованный снимок впервые демонстрирует, как выглядит тоннель в реальности. Ранее Маск анонсировал множество уникальных и современных проектов, которые полностью перевернут жизнь человека.В частности, бизнесмен заявил о том, что в 2026 году суперинтеллектуальные машины будут писать школьные сочинения, а к 2024 году они научатся с точностью переводить любые тексты. Кроме того, Маск не исключает, что через несколько десятилетий искусственный разум одержит победу над человечеством.